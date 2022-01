Un Eroe, in esclusiva una nuova clip del film di Asghar Farhadi!

Tra un Matrix Resurrections, uno Spider-Man: No Way Home che ancora tiene botta, un House of Gucci e un Sing 2, c'è una piccola perla che in questo momento tenta di farsi largo nelle nostre sale: si tratta di Un Eroe, il nuovo film di Asghar Farhadi di cui possiamo mostrarvi una breve clip in esclusiva per Everyeye.

Premiato allo scorso Festival di Cannes con il Grand Prix Speciale della Giuria, il film di Farhadi ha fatto il suo esordio nelle sale italiane lo scorso 3 gennaio (a proposito: ecco quelli che per noi sono i migliori film attualmente in sala) e sta già confermando le ottime recensioni ricevute sulla Croisette lo scorso luglio.

Un Eroe ci racconta la storia di Rahim (interpretato da Amir Jahidi), un uomo finito in prigione a causa di un debito che non è riuscito a pagare: il nostro potrà però usufruire di un congedo di due giorni, lasso di tempo che tenterà di sfruttare per convincere il proprio creditore a ritirare la denuncia in cambio di parte della cifra che dovrebbe restituirgli. Inutile dire che le cose non andranno nel migliore dei modi.

Pensate di recuperare il film del regista iraniano? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Una Separazione, tra i lavori più noti di Asghar Farhadi.