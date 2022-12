Ernest & Celestine - L'avventura delle 7 note, trailer e data d'uscita del nuovo film

I Wonder Pictures ha presentato il trailer ufficiale di Ernest & Celestine - L'avventura delle 7 note, nuovo film di animazione che segna il ritorno di due grandi protagonisti dell’intrattenimento per tutta la famiglia nati dalle opere dell'artista Gabrielle Vincent.

Presentato in anteprima come evento speciale al Festival di Annecy 2022, il film diretto da Jean-Christophe Roger e Julien Chheng sarà nei cinema italiani dal 22 dicembre con le voci italiane di Alba Rohrwacher e Claudio Bisio, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Dopo il successo del primo lungometraggio di animazione, uscito nel 2012, questo sequel ha una sceneggiatura firmata da Daniel Pennac, candidato all’Oscar, e vede Ernest e Celestine in un viaggio nella terra natale per poter riparare il suo violino Stradivorso: Ostrogallia è la patria dei più grandi musicisti del mondo e le note non smettono mai di suonare tra le strade di questa esotica destinazione. O meglio: era così una volta. Arrivati a Ostrogallia, infatti, Ernest e Celestine scoprono che la musica è stata bandita, ma una vita senza musica è impensabile e quindi i nostri eroi faranno tutto il possibile per far tornare la gioia nel paese.

All'interno dell'articolo potete godervi il poster e il trailer di Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note

