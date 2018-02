Erica Huggins e Brian Grazer producono il biopic sul rapper Gucci Mane

La vita del rapper Radric Delantic Davis, conosciuto come, verrà raccontata in un film biografico che verrà realizzato dai produttori di 8 Mile,della Imagine Entertainment, insieme alla Paramount Pictures. Il film adatterà l'autobiografia scritta da Gucci Mane insieme a Neil Martinez-Belkin.

Il film racconterà l'infanzia in povertà vissuta dal rapper in Alabama, la crescita per le strade, la fama con il nome Gucci Mane e la parabola delle dipendenze, dall'alcol alla violenza ai crimini che hanno rischiato di fargli perdere il futuro.

Il libro è stato scritto durante il periodo di detenzione di Gucci Mane in una prigione federale di massima sicurezza. Rilasciato nel 2016, Gucci Mane affermò di aver totalmente cambiato rotta:"Sono un uomo sobrio, sorridente, determinato e positivo".

Nel suo libro di memorie, Gucci Mane parla della dura vita nelle strade di Atlanta, ammettendo il suo comportamento imprevedibile, la carcerazione, la violenza e la tossicodipendenza. Tutti elementi che potevano portarlo al baratro da un momento all'altro.

Da spacciatore a padre della trap music, sottogenere dell'hip hop, al fianco di T.I. e Young Jeezy. Imagine Entertainment detiene i diritti del libro così come quelli del film, che realizzerà insieme alla Paramount Players, una divisione della Paramount Pictures.