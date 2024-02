Eric Idle durissimo su X: 'Un documentario sui Monty Python? Fan**lo Netflix'

Insieme a John Cleese e Terry Gilliam, Eric Idle è tra i fondatori dei Monty Python. L'attore si è rivolto proprio ai colleghi, in una serie di post al vetriolo condivisi su X.

In particolare, Idle ha sottolineato come il nome "Monty Python" non sia più in grado di fruttare denaro a chi in origine lo creò: "Python è un disastro. Spamalot ha fatto soldi 20 anni fa. Devo lavorare per guadagnarmi da vivere. Non è facile a quest'età".

L'attore, ormai prossimo agli 81 anni, ha incolpato in particolar modo la famiglia Gilliam: "Possediamo tutto ciò che abbiamo creato con il nome Monty Python e mai mi sarei sognato che a quest'età le entrate si sarebbero ridotte così. Ma immagino che se scegli un figlio di Gilliam come tuo manager non dovresti sorprenderti. Un unico Gilliam fa già abbastanza danni da solo. Due possono distruggere una compagnia".

Parole non troppo lusinghiere, che non hanno risparmiato neanche John Cleese. Alla domanda di un utente circa i rapporti tra i due, Idle ha risposto: "Non lo vedo da sette anni" e, alla reazione dispiaciuta del fan, l'attore ha chiosato: "Perché? La cosa mi rende felice".

Se nel 2022 John Cleese si era scagliato contro la BBC, adesso Idle non risparmia Netflix. Quando un utente di X ha raccontato del suo sogno di vedere realizzare sulla piattaforma streaming un documentario incentrato sul celebre ensemble comico, il diretto interessato ha risposto: "Fan**lo Netflix e fan**lo i documentari". Ad ogni modo, Monty Python e Il Sacro Graal (di cui potete leggere la nostra recensione) è attualmente disponibile proprio su Netflix.

La figlia di Eric, Lily Idle, ha espresso sostegno al padre: "Sono così orgogliosa di mio padre per aver finalmente iniziato a condividere la verità. Si è sempre opposto a bulli e narcisisti e merita assolutamente rassicurazione e riconoscimento per averlo fatto".

