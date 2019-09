Nell'Erba Alta, il primo poster del nuovo film Netflix tratto da Stephen King

Siamo in un periodo molto kinghiano, con It: Capitolo Due ancora al cinema e tanti aggiornamenti su serie tv e lungometraggi, per la sala e non: ultimo ma non meno importante Nell'Erba Alta, nuovo film Netflix tratta da un omonimo racconto scritto da Stephen King e da suo figlio Joe Hill.

L'opera, che uscirà il 4 ottobre, in attesa di un primo trailer ufficiale si presenta con un inquietante primo poster che potete trovare in calce all'articolo.

Il racconto Nell'Erba Alta è stato originariamente pubblicato nel 2012 negli Stati Uniti sulla rivista Esquire Magazine, e poi portato in Italia nel 2013 dalla casa editrice Sperling & Kupfer. Netflix ha acquisito i diritti relativi al racconto qualche tempo fa, e James Marsden era stato candidato per il ruolo di protagonista, solo per essere sostituito da Patrick Wilson (ma Marsden, curiosamente, sarà il protagonista della serie tv The Stand, perché c'è un King per tutti).

La storia di Nell'Erba Alta racconta di come i due protagonisti (fratello e sorella), sentono il grido di aiuto di un giovane ragazzo provenire da un vasto campo di erba alta in Kansas. Entrambi si avventurano nel mare di verde, e apparentemente si avvicinano sempre di più alla fonte delle grida, ma più si avvicinano più si accorgono che le voci si fanno sempre più lontane ... e che qualcosa di malvagio si nasconde nell'erba.

Il film è stato scritto e diretto da Vincenzo Natali, noto per horror fantascientifici come Cube - Il cubo e Splice.