Nell'Erba Alta: Patrick Wilson e Vincenzo Natali lodano l'impegno produttivo di Netflix

Il regista Vincenzo Natali e il suo attore protagonista Patrick Wilson hanno celebrato l'uscita dell'horror Nell'Erba Alta lodando il servizio di streaming on demand Netflix, che ha prodotto il film e lo ha presentato al Festival del Cinema Fantastico di Sitges.

Alla proiezione d'apertura del film Natali, che non parla spagnolo, ha aperto la Sitges Pitchbox (una competizione dedicata ai registi europei esordienti che per la prima volta abbraccerà anche il genere horror) tenendo un discorso interamente in spagnolo castigliano che ha confessato di aver provato nei giorni precedenti.

Parlando con Variety, sia il regista che la star di The Conjuring e Aquaman hanno espresso la loro gratitudine a Netflix:

"Penso che ci sia stato concesso un grande lusso nel realizzare questo film con Netflix perché la storia è una delle meno conosciute di Stephen King" ha detto Wilson. "Sono convinto che la maggior parte degli utenti di Netflix, a meno che non siano fan irriducibili di Joe Hill o Stephen King, non avessero mai sentito parlare di questo racconto prima del film. Il vantaggio è che grazie a questa piattaforma abbiamo raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, mentre se fosse stato realizzato attraverso i canali indipendenti probabilmente sarebbe arrivato solo nei festival, e forse in qualche distribuzione minore. Con Netflix abbiamo avuto il tempo e il budget per produrlo come un grande film."

Il regista ha aggiunto: "Ho scoperto questa storia grazie ad un amico produttore di Los Angeles e ho deciso che era qualcosa che volevo davvero fare. Questo accadeva sei anni fa. È stato un film molto difficile da realizzare, penso in parte per quello che ha detto Patrick, e soprattutto perché era un po' finanziariamente fuori dagli schemi in cui a questi film horror dal sapore indipendente è permesso esistere. In altre parole, se il tuo film supera di un centesimo i, mettiamo, $5 milioni a disposizione, diventa irrintracciabile sul mercato indipendente. Solo una major, in questo caso Netflix, potevano realizzare questo film."

