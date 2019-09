Nell'erba alta: primo inquietante trailer per il film Netflix tratto da Stephen King

Nell'erba alta sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 4 ottobre . Che ve ne pare di questo primo trailer ufficiale? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.

Scritto e diretto da Natali, autore tra le altre cose anche di diversi episodi di Locke & Key per Netflix, il film è prodotto da Steven Hobbs, Mark Smith, Jimmy Miller, e M. Riley. Tra i protagonisti della pellicola troveremo invece Harrison Gilberston insieme a Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Will Buie Jr., Rachel Wilson, e Patrick Wilson.

Qui trovate la sinossi ufficiale del film: "Ispirato al racconto di Stephen King e Joe Hill. Quando i fratelli Becky e Cal sentono le grida d'aiuto di un bambino provenire da un campo di erba alta, si addentrano per salvarlo, ma si ritrovano presto intrappolati da una misteriosa forza che li disorienta e li separa. Isolati dal mondo e incapaci di sottrarsi alla morsa del campo, presto scoprono che farsi trovare è forse l'unica cosa peggiore di perdersi."

Dopo aver rivelato il primo poster e la data di uscita, Netflix ha finalmente diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Nell'erba alta , adattamento dell'omonimo racconto di Stephen King ad opera di Vincenzo Natali ( Splice, Cube - Il Cubo ).

