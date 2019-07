Nell'Erba Alta: la data di uscita per il nuovo horror Netflix basato su Stephen King

C'è finalmente una data di uscita per Nell'Erba Alta, il prossimo adattamento cinematografico di Netflix dell'omonimo racconto horror di Stephen King.

Il film è stato annunciato più di un anno fa e le riprese si sono svolte l'estate scorsa, e adesso sappiamo che verrà distribuito sulla piattaforma di streaming on demand all'inizio del mese più spaventoso dell'anno: per la precisione, il 4 ottobre 2019.

In pratica i fan del Re dell'Horror vivranno un mese particolarmente intenso, dato che Nell'Erba Alta arriverà meno di una pagina di calendario dopo It - Capitolo 2, previsto a sua volta per il 5 settembre.

Il racconto Nell'Erba Alta è stato originariamente pubblicato nel 2012 negli Stati Uniti sulla rivista Esquire Magazine, e poi portato in Italia nel 2013 dalla casa editrice Sperling & Kupfer. Netflix ha acquisito i diritti relativi al racconto qualche tempo fa, e James Marsden era stato candidato per il ruolo di protagonista, solo per essere sostituito da Patrick Wilson.

La storia racconta di come i due protagonisti (fratello e sorella), sentono il grido di aiuto di un giovane ragazzo provenire da un vasto campo di erba alta in Kansas. Entrambi si avventurano nel mare di verde, e apparentemente si avvicinano sempre di più alla fonte delle grida, ma più si avvicinano più si accorgono che le voci si fanno sempre più lontane ... e che qualcosa di malvagio si nasconde nell'erba.