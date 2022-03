Eraser: Reborn, il trailer del reboot senza Arnold Schwarzenegger

Molti spettatori, a distanza di 26 anni, ricordano il film L'eliminatore - Eraser con protagonista Arnold Schwarzenegger. Ora è in procinto di essere distribuito un reboot del film senza il protagonista di Terminator. Online è stato pubblicato il primo trailer di Eraser: Reborn, che riprende lo stesso concept del precedente.

Eraser: Reborn è basato sul personaggio dello U.S. Marshall Mason Pollard, un agente segreto specializzato nel programma 'protezione testimoni'.

Riproporre un film senza la stella principale che ha contribuito a renderlo famoso nel mondo è sempre complicato. Nel cast di quel film anche James Caan, Vanessa Williams e James Coburn.

Di recente Schwarzenegger è stato coinvolto in un incidente d'auto che ha danneggiato diverse vetture.



Dal trailer si evince che Eraser: Reborn sembra tentare di riempire quel vuoto con molta azione, soprattutto perché il cast, guidato da Dominic Sherwood, manca completamente di star.

Il film non dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche americane ma in streaming sulla piattaforma HBO Max nel mese di giugno.



Al momento non ci sono altre novità sull'uscita in Italia o nel resto del mondo, ma nelle prossime settimane dovrebbero essere ufficializzate altre informazioni sulla distribuzione del reboot di L'eliminatore. Probabilmente anche all'estero verranno organizzate uscite in streaming come negli Stati Uniti; difficilmente vedremo il film distribuito nelle sale cinematografiche all'estero, considerata la scelta di spedirlo direttamente in streaming in Nordamerica.



Il reboot di Eraser è stato annunciato lo scorso mese di settembre.