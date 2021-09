Eraser: Reborn, in arrivo il reboot del film del 1996 con Arnold Schwarzenegger

Ricordate Eraser, il film del 1996 con Arnold Schwarzenegger? Tenetevi forte, perché sono da poco terminate le riprese di un reboot, il cui titolo sarà Eraser: Reborn. Secondo quanto riportato da Deadline, a occuparsi della produzione è stata la Warner Bros, casa già del primo film, secondo la quale il reboot potrebbe arrivare nella primavera 2022.

Reborn sarà diretto da John Pogue, e vedrà come protagonista l'attore Dominic Sherwood nei panni di Mason Pollard, un maresciallo USA che "è specializzato nel mettere in scena finte morti di testimoni che non devono lasciare alcuna traccia della loro esistenza". Il film del 1996 diretto da Chuck Russell era simile: seguiva infatti John "Eraser" Kruger, il personaggio di Schwarzenegger anch'egli maresciallo, che prometteva alle persone che aiutava di "cancellare il loro passato per proteggere il loro futuro".

Secondo Deadline la pellicola potrebbe essere resa disponibile anche su HBO Max, ma questo è da capire in base agli accordi che verranno presi. Nel cast insieme a Sherwood ci saranno anche Jacky Lai, McKinley Belcher III ed Eddie Ramos. Invece, in veste di produttori per la Lowry's Roserock Films sono a lavoro Hunt Lowry e Patty Reed.

Non si tratta del primo rifacimento di un film di Arnold Schwarzenegger. Ricordiamo infatti lo sfortunato reboot Predator e quello di Total Recall avvenuto nel 2012 e che vedeva protagonista Colin Farrel.

Intanto, mentre aspettiamo Reborn, nella speranza che sia bello come l'originale, torniamo a dare un occhio all'Eraser del 1996, di cui vi abbiamo fatto una recensione.