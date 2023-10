Quali sono tutte le Epoche Disney? Scoprite le fasi principali dei Classici Animate

Quali sono tutte le Epoche Disney? Forse non tutti sanno che i 62 Classici Animati Disney usciti dal Biancaneve e i sette nani al prossimo Wish sono suddivisi dagli storici in varie 'Fasi': scopriamo insieme quali sono e come si differenziano l'una dall'altra.

Epoca d'oro : l'Epoca d'oro della Disney è quella che va da Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio realizzato da Walt Disney e primo Classico, fino a Bambi, e copre gli anni dal 1937 al 1942.

: l'Epoca d'oro della Disney è quella che va da Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio realizzato da Walt Disney e primo Classico, fino a Bambi, e copre gli anni dal 1937 al 1942. Epoca della guerra : l'Epoca della guerra della Disney è considerata la più sfortunata a livelli produttivi, sostanzialmente perché di molto influenzata dalla Seconda Guerra Mondiale, ed è caratterizzata da film ad episodi fatti spesso e volentieri con poco budget e con poca diffusione in Europa. Va dal 1943 al 1949, da Saludos Amigos a Le avventure di Ichabod e Mr. Toad.

: l'Epoca della guerra della Disney è considerata la più sfortunata a livelli produttivi, sostanzialmente perché di molto influenzata dalla Seconda Guerra Mondiale, ed è caratterizzata da film ad episodi fatti spesso e volentieri con poco budget e con poca diffusione in Europa. Va dal 1943 al 1949, da Saludos Amigos a Le avventure di Ichabod e Mr. Toad. Epoca d'argento : l'Epoca d'argento della Disney va dal 1950 al 1967, e si torna all'adattamento di fiabe popolari e all'uso degli elementi di musical nelle storie. Include tutti i film da Cenerentola a Il libro della giungla, l'ultimo film realizzato da Walt Disney prima della morte, che gli ha impedito di vederne il risultato finale.

: l'Epoca d'argento della Disney va dal 1950 al 1967, e si torna all'adattamento di fiabe popolari e all'uso degli elementi di musical nelle storie. Include tutti i film da Cenerentola a Il libro della giungla, l'ultimo film realizzato da Walt Disney prima della morte, che gli ha impedito di vederne il risultato finale. Epoca di bronzo : l'Epoca di bronzo della Disney prende il via con la morte di Walt Disney e va dal 1970 al 1977, ovvero da Gli aristogatti a Le avventure di Bianca e Bernie.

: l'Epoca di bronzo della Disney prende il via con la morte di Walt Disney e va dal 1970 al 1977, ovvero da Gli aristogatti a Le avventure di Bianca e Bernie. Epoca del Medioevo : l'Epoca del Medioevo è la peggiore che la Disney affronta dall'Epoca della guerra, a causa sia della morte di Walt Disney sia del cambio generazionale interno alla compagnia con il pensionamento dei cosiddetti Nine Old Men, i nove animatori storici della Disney. Va da Red e Toby del 1981 a Oliver & Company del 1988.

: l'Epoca del Medioevo è la peggiore che la Disney affronta dall'Epoca della guerra, a causa sia della morte di Walt Disney sia del cambio generazionale interno alla compagnia con il pensionamento dei cosiddetti Nine Old Men, i nove animatori storici della Disney. Va da Red e Toby del 1981 a Oliver & Company del 1988. Epoca del Rinascimento : l'Epoca del Rinascimento della Disney è quel periodo tra il 1989 e il 1999 in cui la compagnia rialza la testa a sforna una serie di capolavori che vanno da La sirenetta a Tarzan.

: l'Epoca del Rinascimento della Disney è quel periodo tra il 1989 e il 1999 in cui la compagnia rialza la testa a sforna una serie di capolavori che vanno da La sirenetta a Tarzan. Epoca Sperimentale : l'Epoca Sperimentale della Disney è quel periodo di rinnovamento e, appunto, sperimentazione, col quale la compagnia si affaccia verso il nuovo millennio (anche attraverso i primi film in CGI) e va dal 2000 al 2008, ovvero da Fantasia 2000 a Bolt.

: l'Epoca Sperimentale della Disney è quel periodo di rinnovamento e, appunto, sperimentazione, col quale la compagnia si affaccia verso il nuovo millennio (anche attraverso i primi film in CGI) e va dal 2000 al 2008, ovvero da Fantasia 2000 a Bolt. Epoca del Revival : l'Epoca del Revival della Disney, anche conosciuta come Secondo Rinascimento, viene fatta coincidere all'arrivo di John Lasseter della Pixar come nuovo direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios e va dal 2009 al 2016, ovvero da La principessa e il ranocchio a Oceania.

: l'Epoca del Revival della Disney, anche conosciuta come Secondo Rinascimento, viene fatta coincidere all'arrivo di John Lasseter della Pixar come nuovo direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios e va dal 2009 al 2016, ovvero da La principessa e il ranocchio a Oceania. New Era: la New Era della Disney è quella che stiamo vivendo ancora oggi, e inizia con la promozione di Jennifer Lee, regista di Frozen, a direttrice creativa dei Walt Disney Studios. Questa nuova era è iniziata nel 2018 con Ralph spacca internet e proseguirà prossimamente con Wish.

