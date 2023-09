In che epoca si svolge Harry Potter e la pietra filosofale? La timeline del primo film

Quando un film è inserito in un contesto realistico ci si chiede spesso in quale momento storico è ambientato: anche Harry Potter e la pietra filosofale non fa eccezione, perciò vediamolo assieme con le differenze tra film e libro.

Iniziamo appunto con il dire che per quanto riguarda il momento storico in cui Harry Potter e la pietra filosofale avviene c'è una differenza tra il libro di J.K. Rowling e il film di Chris Columbus. Infatti le vicende del primo libro della scrittrice britannica avvengono nel 1991, con Harry che ha undici anni in quel momento e quindi sappiamo essere nato nel 1980.

Un momento storico in cui in Inghilterra si era appena concluso il lungo mandato di Margaret Thatcher, a cui era succeduto John Major, anche lui conservatore come la precedente capa del governo. Le tensioni con l'Irlanda del Nord erano ancora alte e il clima generale era, appunto, quello dell'immediato post-Thatcher, quindi un conservatorismo convinto.

Discorso diverso invece per il film Harry Potter e la pietra filosofale. La pellicola è infatti ambientata nel 2001, cioè l'esatto anno di uscita in sala. Questo sicuramente per evitare un costo maggiore per quanto riguarda il momento storico di ambientazione, anche se le differenze non sarebbero state così grandi, visto soprattutto quanto poco si vede il mondo reale rispetto a quello magico.

L'anno in realtà non è chiaramente detto nel primo film, ma lo si può capire da alcuni dettagli fra cui il certificato di scuola primaria di Dudley (che recita appunto 2001). Resta comunque non proprio specificato il momento storico di Harry Potter e la pietra filosofale, tanto che i dibattiti sulle differenze di timeline ancora vanno avanti, anche se la presenza del Millennium Bridge all'inizio di Harry Potter e il principe mezzosangue dovrebbe fugare ogni dubbio, dato che è stato inaugurato il 10 giugno del 2000.

E secondo voi hanno volutamente taciuto sull'anno di Harry Potter e la pietra filosofale al cinema o no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a qualche chicca sul film, come JK Rowling che aveva aiutato Alan Rickman a interpretare Piton e il nostro speciale sul fatto che Harry Potter e la pietra filosofale sia un film perfetto.