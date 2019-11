Il terzo episodio di Watchmen svela il destino di Nite Owl

Una delle più grosse curiosità riguardanti la serie su Watchmen prodotta da HBO era, ovviamente, quella sul destino toccato ai vari personaggi conosciuti nell'opera di Alan Moore e, di conseguenza, nel film diretto da Zack Snyder.

Il terzo episodio comincia finalmente a fornirci risposte anche piuttosto precise: abbiamo scoperto che Adrian Veidt (che, come ipotizzato dalla maggior parte dei fan, nella serie corrisponde effettivamente al personaggio di Jeremy Irons) vive nella sua villa avvolto da una fitta nebbia di mistero, che il Dr. Manhattan è ancora su Marte e che Laurie, aka Silk Spectre, è diventata un'agente dell'FBI.

Proprio la comparsa di Laurie ci permette di scoprire anche quale destino sia toccato al suo storico compagno Dan Dreiberg, alias Nite Owl. Durante la sequenza in cui il Senatore Keene Jr. cerca di convincere Laurie a partecipare alle indagini sull'omicidio di Judd Crawford, vediamo infatti Laurie fare delle insinuazioni sull'aspirazione di Keene a diventare presidente: per tutta risposta questi le ricorda che "il Presidente può perdonare chiunque voglia. Chiunque. Potrebbe anche far uscire il tuo gufo dalla gabbia".

Il riferimento, dunque, è abbastanza palese: Dan e Laurie, infatti, dopo gli eventi di Watchmen continuarono a svolgere il loro lavoro di vigilanti fino all'arresto avvenuto nel 1995 per violazione del Decreto Keene. In quel momento Laurie riuscì a patteggiare accettando di lavorare per l'FBI, mentre Gufo Notturno fu imprigionato ed è tenuto ancora oggi sotto custodia.

Gli ascolti di Watchmen, intanto, sembrano andare piuttosto bene: anche il secondo episodio dello show ha infatti mantenuto le aspettative. Lindelof e Mazin, nel frattempo, hanno dato vita al podcast ufficiale della serie.