L'ultimo episodio di Michonne nell'opening scene e promo di The Walking Dead 10x13

Lo avevano annunciato ed eccolo arrivare, l'ultimo episodio di The Walking Dead che vedrà protagonista Danai Gurira nei panni di Michonne, che nella tredicesima puntata della decima stagione della serie, intitolato "What We Become", sarà al centro della narrazione grazie all'importante missione assegnatasi.

Dopo il dodicesimo episodio, la AMC ha così pubblicato online un promo e anche l'opening scene della tredicesima puntata. Davvero bellissimo, nella scena d'apertura, vedere la Michonne degli inizi, con il suo cappuccio, l'immancabile katana e i suoi due zombie al guinzaglio, imbattersi nell'ormai deceduta Andrea, morta nel corso della terza stagione, durante la saga del Governatore.



Nel promo vediamo invece Michonne arrivare nell'Isola di Bloodsworth insieme a Virgil, ma qualcosa non va, prima di tutte che quest'ultimo sembra non avere una famiglia come invece sosteneva. Sembra esserci anche qualcosa di nascosto nel posto, ma il promo non ci rivela ovviamente cosa. L'unica cosa sicura è che sarà l'uscita di scena di Michonne dalla serie, se viva o morta non è purtroppo chiaro.



The Walking Dead 10x13, "What We Become", andrà in onda sulla AMC il prossimo 22 marzo e in Italia sua Fox il 23 marzo. Cosa ne pensate? Attesa per questo importantissimo episodio? Diteci cosa ne pensate nei commenti.



Vi lasciamo al recap di The Walking Dead 10x11.