Nell'Episodio IX Chewbacca ottiene il riconoscimento che aspettava da quarant'anni

Finalmente Star Wars: L?'ascesa di Skywalker è finalmente nei cinema e fin dal primo giorno la critica si sta dividendo sul finale della trilogia sequel. Chi invece non potrà certo lamentarsi è Chewbacca, interpretato da Joonas Suotamo, cui viene riconosciuto un importante merito che aspettava fin dal 1977 con Star Wars: Una Nuova Speranza.

Di seguito potreste trovare alcuni spoiler, vi consigliamo di leggere con cautela.

Dopo aver sconfitto il Primo Ordine, Chewbacca si riunisce alla Resistenza ed è Maz Kanata a notare l'importante lascito di Leila al compagno d'avventura:una medaglia identica a quella di Luke e Han hanno ricevuto ala fine dell'Episodio III in seguito alla distruzione della Morte Nera.

Alla fine della pellicola, durante i festeggiamenti, i due eroi vengono insigniti dell'importante riconoscimento, mentre Chewbacca rimane in disparte, semplice ospite della cerimonia nonostante avesse giocato un ruolo chiave nella sconfitta dell'Impero.

In una precedente intervista Peter Mayhew, storico interprete dello Wookiee, aveva spiegato le possibili ragioni di questa scelta:

"Credo che i motivi siano due: la prima, è che non ci fossero abbastanza soldi per produrre una terza medaglia. La seconda, è che Carrie non era abbastanza alta da arrivare al mio collo e probabilmente un piccolo rialzo era troppo costoso."

Alle basi della scelta di regia ci sarebbe, quindi, un problema di economico: se per L'ascesa di Skywalker il budget complessivo è compreso tra i 250 e i 300 milioni, per Una Nuova Speranza fu di soli 11.

