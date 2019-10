Episodio IX affronterà una questione molto cara ai fan, parola di Rey

Daisy Ridley, come tutti i suoi colleghi di Star Wars, non vive certo isolata dal mondo intero ed è quindi ovviamente al corrente di tutte le teorie circolanti attorno al franchise: l'attrice si è quindi lasciata sfuggire un'anticipazione, rivelando che una di queste verrà affrontata a viso aperto con il film in uscita a dicembre.

Secondo quanto rivelato da Ridley, infatti, l'imminente Episodio IX non mancherà di fornire risposte soddisfacenti ai fan che si chiedono sin dall'uscita de Il Risveglio della Forza se tra Rey e Kylo Ren potrà mai sbocciare l'amore. Sì, perché una delle teorie più amate dai fan di Star Wars riguarda proprio la possibilità che la nascita di un forte sentimento tra i due possa spingere Ben Solo alla redenzione, conducendolo lungo il percorso diametralmente opposto a quello compiuto dal nonno Anakin (nel cui passaggio al Lato Oscuro, come tutti ricorderete, l'amore per Padme giocò un ruolo fondamentale, seppur non per volontà della ragazza).

"Non mi preoccupa il fatto che la gente inventi teorie, è divertente ascoltarle. In più, dal momento in cui so cosa accadrà nel prossimo film, penso che sarà interessante vedere le loro reazioni. Ovviamente c'è quest'enorme questione della Reylo, ad alcune persone interessa molto, ad altre di meno. J. J. Abrams la affronterà, ma è una cosa davvero molto complessa. La gente parla di relazioni tossiche o qualunque cosa siano. Non è uno scherzo e penso che la questione sia stata affrontata molto bene, perché non viene solo sfiorata" ha spiegato Ridley.

Kylo Ren e Rey sono ritratti anche nell'ultima cover su L'Ascesa di Skywalker, mentre si attende ancora il rilascio del nuovo trailer. I fan, intanto, si chiedono quale sarà il ruolo dell'Imperatore in questo capitolo conclusivo della trilogia.