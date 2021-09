Tutti gli episodi di Animatrix da recuperare assolutamente prima di Matrix: Resurrections

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di Animatrix, film d'animazione ad episodi canonico per la saga di Matrix, ma in attesa del trailer di Matrix: Resurrections vi proponiamo una breve guida ai capitoli dell'ambizioso progetto animato.

Animatrix è una raccolta di cortometraggi animati ambientati nel mondo di Matrix, realizzati dalle Wachowski e dai migliori registi e animatori giapponesi: nove 'episodi', firmati tra gli altri da Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo), Yoshiaki Kawajiri (Ninja Scroll) e Mahiro Maeda, famoso per le collaborazioni con Hayao Miyazaki e Isao Takahata in diversi film dello Studio Ghibli e con Hideaki Anno per la lavorazione di Neon Genesis Evangelion. Ecco, nello specifico, l'elenco di tutti gli episodi di Animatrix, con titolo e trama a corredo:

L'ultimo volo della Osiris - un breve prequel di Matrix Reloaded e punto di partenza del videogame "Enter The Matrix", narra la storia dell'ultima missione della Osiris (nave simile alla Nabucodonosor del primo Matrix) e del suo equipaggio, la cui missione è quella di avvertire in tempo la città di Zion di una nuova terribile minaccia da parte delle Macchine. Il secondo rinascimento parte 1 - racconta la storia della nascita e dell'ascesa al potere delle "Macchine". L'episodio è diviso in due parti, e prosegue in ... Il secondo rinascimento parte 2 - sequel de Il secondo rinascimento parte 1: considerato uno degli 'Animatrix' migliori, Il secondo rinascimento è anche l'unico ad essere stato suddiviso in due parti, scelta narrativa che già di per sé ne sottolinea l'ambizione. Storia di un ragazzo - come Neo fu contattato da Morpheus, in questo episodio Neo contatta The Kid (il ragazzo), che si troverà ben presto braccato dagli Agenti all'interno della scuola che frequenta. Il programma - in un invernale Medioevo giapponese, Cis, aspirante guerriera di Zion, viene addestrata prima di essere chiamata a scegliere tra l'amore e la fedeltà alla causa del genere umano. Record del mondo - la storia di Dan, un velocista detentore del record mondiale che durante una gara, per un attimo, rompe la simulazione che comanda occultamente i destini degli esseri umani. Gli Agenti inizieranno a dargli la caccia. Aldilà - ambientata in una tranquilla cittadina di periferia in cui si verifica improvvisamente un bug che genera una piccola zona anomala in cui alcuni errori di rendering piegano le leggi fisiche. Detective story - in un bianco e nero che si ispira al cinema noir degli anni quaranta, narra la storia del detective privato Ash, che viene inaspettatamente assunto per un misterioso incarico: catturare una pericolosa hacker chiamata Trinity. Immatricolato - una sonda-robot di Matrix viene catturata da un piccolo gruppo di ribelli, avventuratisi in superficie.

Il trailer di Matrix: Resurrections arriverà domani 9 settembre.