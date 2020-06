Enzo Salvi e il video appello per salvare il mondo dello spettacolo: 'Non abbandonateci'

L'emergenza sanitaria legata al coronavirus ha avuto un grande impatto economico anche sul mondo dello spettacolo, con cinema e teatri che si preparano finalmente a riaprire. Per questo, Enzo Salvi, Gennaro Calabrese e Maurizio Mattioli hanno realizzato un video ironico chiedendo al Governo di non abbandonare gli artisti.

Girato ad Ostia presso l'agriturismo "La Tenuta dei Piani", il filmato vede Calabrese nei panni del premier Giuseppe Conte e nasce dall'idea di Enzo Salvi di "restituire all'Italia la cultura, bellezza e dignità che merita". Il videoclip è diretto e montato da Francesca Esposito.

"Il Coronavirus, in questi mesi, ha purtroppo stravolto la nostra vita, fermato il nostro lavoro e, oggi più che mai, il Governo deve sostenere la cultura, l'arte, i teatri" ha dichiarato Calabrese (via CityNow) "Insieme ad Enzo e Maurizio denunciamo l'attuale situazione del settore invitando chi di dovere, a rivedere eventualmente, nelle Regioni dove il Covid-19 è stato arginato, limitazioni e a sostenere concretamente con aiuti economici, gli organizzatori di eventi di tutta Italia. Oggi, la gente ha paura di andare a teatro o partecipare a qualsiasi evento culturale e i promoter non rischiano né investono su spettacoli che per le restrizioni imposte, riducono i numeri di presenze. Tutto il nostro settore è ko: il fonico, l’addetto alle luci, lo scenografo, i costumisti ne risentono quanto l’attore della mancanza di lavoro. Il Covid-19 non ha bloccato solo gli attori ma tutte le maestranze che lavorano dietro il palco, dietro un set cinematografico, dietro un live. Adesso, è necessaria una ripresa e che sia una ripresa per tutto il Paese".