Ecco a voi il primo, entusiasmante e criptico trailer di Tenet di Christopher Nolan

Come promesso dalle prime immagini ufficiali di Tenet di Christopher Nolan, ecco che la Warner Bros. ha pubblicato finalmente online il primo, entusiasmante e criptico trailer ufficiale del nuovo film scritto e diretto dal regista di Dunkirk e Incpetion, che come sappiamo sarà prima di tutto uno spy thriller di "ambiziose proporzioni".

Protagonista principale della storia è il personaggio interpretato da John David Washington (BlackKklasman, Ballers), che da quanto si può comprendere dal trailer dovrebbe essere un qualche tipo di soldato scelto per entrare in un'organizzazione spionistica segreta con lo scopo di "fermare la terza guerra mondiale", che potrebbe condurre a qualcosa "di peggio" di un olocausto nucleare. Al suo fianco troveremo il collega interpretato da Robert Pattinson, mentre Martin Donovan sembrerebbe essere uno dei capi di questa organizzazione.



Tra le altre cose, nel trailer vediamo i due protagonisti correre lungo un palazzo con dell'attrezzatura speciale e nel bel mezzo di un'inseguimento che - come altre cose nel trailer - sembra riavvolgersi all'indietro. Forse ha a che fare con le parole di Dimple Kapadia e di Elizabeth Debicki: "Devi vedere il mondo con occhi nuovi. Non tentare di comprenderlo. Sentilo".



E Tenet, in tutto questo, sembra essere la parola d'ordine da utilizzare per "aprire qualsiasi porta". Nel cast anche Kenneth Branagh, Aaron Taylor Johnson e Michael Caine, per un'uscita prevista il 17 luglio 2020.