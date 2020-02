Entertainment One realizzerà serie tv e film per il cinema dalle numerose IP Hasbro

Entertainment One ha iniziato il processo di "studio" dei marchi Hasbro per capire quale trasformare in franchise televisivi o cinematografici dopo l'acquisizione ufficiale di numerose IP per $3,8 miliardi di dollari.

Pancho Mansfield, presidente della programmazione globale di eOne, ha dichiarato a Deadline che Hasbro ha un "tesoro" di proprietà intellettuale che merita un'indagine approfondita e che sono attualmente in corso degli sforzi per stabilire cosa potrebbe essere arrivare sul grande o piccolo schermo. Tra i marchi nominati alcuni dei più famosi brand della celebre azienda di giocattoli, come Dungeons & Dragons, G.I. Joe, Power Rangers, Action Man e Transformers.

"Ci stiamo semplicemente rimboccando le maniche e siamo entusiasti di iniziare. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto con la differenza che ora abbiamo questo grande scrigno di proprietà intellettuali e questi mondi ai quali dare vita", ha detto Mansfield. “Sappiamo cosa piace ai fan e dobbiamo cercare di trovare la persona giusta per realizzare questi progetti. Stiamo incontrando tutti i tipi di scrittori per assicurarci di avere l'approccio giusto per qualunque prodotto. Ci sono alcuni marchi centrali su cui ci concentreremo”.

Noel Hedges, vice presidente esecutivo delle acquisizioni di eOne, ha aggiunto che l'acquisizione di Hasbro dà alla società un senso di stabilità nel mercato. "Affinché un'azienda di distribuzione sia sana, deve acquisire e supportare i progetti interni e mettere mano a una miriade di diversi tipi di proprietà intellettuali", ha affermato. "Ci dà una percezione di stabilità: al giorno d'oggi le persone vogliono lavorare con le aziende che non scompariranno da un giorno all'altro. Se si tratta di una presenza solida, otterrai longevità e supporto".

