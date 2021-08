Enrico Varriale non è più vicedirettore di Rai Sport: la decisione di Carlo Fuortes

Tempo di rinnovamento in casa Rai: i nuovi vertici hanno deciso di sparigliare un po' le carte in tavola, andando ad intervenire anche su ruoli che fino a pochi giorni fa sembravano letteralmente in cassaforte, come l'incarico da vicedirettore di Rai Sport affidato all'inossidabile Enrico Varriale.

Il nuovo amministratore delegato Carlo Fuortes ha infatti deciso di rimuovere il giornalista partenopeo dal ruolo che ricopriva dal gennaio del 2019, affidando quindi l'incarico di vicedirettori di Rai Sport ad altri due volti noti dell'azienda, vale a dire Marco Civoli e Alessandra De Stefano.

"La Rai svolge un ruolo primario nella costruzione della coesione e inclusione sociale e ha bisogno di avere il coraggio e le energie positive per innovare e sperimentare. Un obiettivo che in questi giorni si rinnova attraverso un consiglio di amministrazione che avvia il suo percorso pienamente consapevole della necessità di un forte cambiamento per affrontare adeguatamente le grandi sfide culturali, economiche e tecnologiche dei prossimi anni, indispensabili per la nostra azienda" scrivono in una lettera i nuovi vertici della TV di Stato, da subito dimostratisi piuttosto inclini ai cambiamenti anche piuttosto drastici.

Vedremo in che modo la cosa influirà sulla gestione della sezione sportiva della Rai e, magari, se Varriale vorrà dire qualche parola sulla vicenda. A proposito di sport, intanto, vi ricordiamo che la Rai avrà l'esclusiva sui Mondiali di Qatar 2022.