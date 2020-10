Enrico Montesano fermato senza mascherina: 'Questo è un sequestro di persona!'

Enrico Montesano è stato protagonista di uno spiacevole episodio alcune ore fa per le vie di Roma: l'attore aveva preso parte ad una manifestazione tenutasi in piazza Montecitorio per chiedere la liberazione di Chico Forti, ma proprio negli istanti successivi è stato sorpreso a circolare privo di mascherina.

Fermato dalla polizia, l'attore è sembrato tutt'altro che intenzionato a rivedere le proprie posizioni: "La legge impone di girare con il volto scoperto. [...] Non riesco a respirare" ha provato a giustificarsi Montesano, prima di esplodere sbraitando: "È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di girare a viso scoperto. Ecco io ora la metto così lei mi può mandare a casa, sennò è sequestro di persona".

Non è la prima volta che l'attore si mostri insofferente alle misure varate dal governo: "Sono solo critico rispetto ad affermazioni apocalittiche perché sono un uomo curioso che non si ferma alla prima osteria ma vuole saperne di più. Sarò libero di non fidarmi dei medici scelti dalla tv? Il professor Tarro, i professori Citro, Montanari, il dottor Tirelli e ne cito solo alcuni, anche se non rispettano il pensiero corrente. Quelli che ho citato mi convincono di più. Ma qualcuno lo dovrà dire che il re è nudo. Oppure no? Il pensiero unico non mi è mai piaciuto" aveva spiegato recentemente il comico. A proposito di mascherine, intanto, nei giorni scorsi Enrico Mentana è andato in onda con il volto coperto, primo tra i conduttori televisivi italiani.