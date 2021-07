Enrico Brignano, è nato il secondo figlio dell'attore: 'Ti aspettavamo da sempre'

Fiocco azzurro in casa Brignano: il noto attore e comico romano, che già nel 2017 aveva visto nascere la figlia Martina, primogenita della coppia formata insieme all'attuale compagna Flora Canto, ha infatti annunciato proprio in queste ore la nascita del suo secondo figlio.

Lo scorso febbraio Brignano e Canto avevano annunciato a Verissimo la seconda gravidanza della donna: tramite Instagram è quindi arrivato poco fa il lieto annuncio, con tanto di prima foto del piccolo Niccolò tenuto in braccio dall'emozionatissimo papà.

"E finalmente sei arrivato piccolo angelo. Ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino" ha scritto su Instagram l'attore, taggando ovviamente anche Canto, con cui Brignano intrattiene una relazione che dura ormai dal 2014 e successiva al primo matrimonio del comico con la ballerina Bianca Pazzaglia, sposata nel 2008 prima del divorzio avvenuto nel 2013.

Puntuali, ovviamente, i tanti commenti di auguri e congratulazioni (oltre al "Ti amo" della stessa Flora Canto), tra i quali spiccano quello dell'account ufficiale di Che Tempo Che Fa, ma anche di Mara Venier, Paola Perego e tanti altri esponenti del mondo dello spettacolo. Da parte nostra, dunque, non possiamo far altro che unirci al coro di felicitazioni per questo splendido avvenimento.