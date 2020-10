Enola Holmes, Sam Claflin pronto al sequel: 'Voglio sfoggiare i baffi di Mycroft di nuovo'

La perspicace Enola Holmes di Millie Bobby Brown ha conquistato il pubblico di Netflix, ma un po' del merito va anche ai fratelloni Holmes interpretati da Henry Cavill e Sam Claflin: quest'ultimo ha espresso la sua opinione riguardo ad un eventuale sequel.

"È difficile dire se ci sarà. Non è una mia decisione, purtroppo, anche se a volte vorrei che lo fosse. Comunque è una decisione fuori dalla mia portata. Sarei assolutamente interessato a sfoggiare i baffi per un sequel. Finché le persone lo apprezzeranno credo che Netflix sia una piattaforma straordinaria per un film del genere, perché di solito significa che verrà visto da molta più gente, ed è questo l'importante per me. Voglio che le persone apprezzino il lavoro che ho svolto", ha dichiarato l'interprete di Mycroft Holmes a Yahoo.

Il suo personaggio si è guadagnato immediatamente l'antipatia del pubblico, data la sua visione maschilista, aristocratica e in netta controtendenza con lo stile di vita di Enola. Insomma, un Mycroft niente male.

L'attore ha poi raccontato un simpatico retroscena che ha coinvolto gli altri due colleghi: "È stato davvero bello ammirare Henry alle prese con gli sviluppi del gossip legati a Love Island. Io stesso mi sono dilettato nella visione di Love Island (è una sorta di guilty pleasure), in modo da potermi tenere al passo con Millie, ma Henry è molto distante da quel mondo, per questo è stato divertente guardarli".

Bobby Brown ha infastidito in ogni modo Henry Cavill, raccontandogli per filo e per segno di tutti i ragazzi che le piacciono e annoiandolo con dettagli di gossip tratti dal noto reality show ambientato su di un isola. Cavill avrebbe sicuramente preferito immergersi in qualche racconto fantasy, o nell'assemblaggio del suo pc. Anche l'attrice è ottimista sul sequel di Enola Holmes, per cui è probabile che i tre possano tornare a divertirsi sul set per un secondo capitolo.