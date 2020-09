Enola Holmes, Sam Clafin: 'Imbarazzante avere Superman ed Eleven come fratelli minori'

È decisamente una bella famiglia quella presentataci da Netflix in Enola Holmes: sicuramente un po' sopra le righe, ma a suo modo funzionale. Uno dei suoi componenti, però, non ha nascosto di aver provato un po' di imbarazzo a causa del suo ruolo.

Stiamo parlando di Sam Clafin: l'attore, che nel film con Millie Bobby Brown interpreta Mycroft, primogenito della famiglia Holmes, ha infatti spiegato di aver trovato leggermente strano il dover rivestire il ruolo del fratello maggiore di Henry Cavill, che nella realtà ha 3 anni più di lui!

"Ho provato un po' di vergogna nell'essere scritturato come fratello più anziano di Henry Cavill! Lui è davvero un bellissimo uomo, no? Ed è fantastico lavorare con qualcuno all'apice della sua carriera. Avere Superman ed Eleven come fratelli minori mi ha creato dei complessi d'inferiorità, in un certo senso, ma credo che questo abbia dato un po' di colore al personaggio" ha spiegato Clafin.

Vergogna o no, comunque, l'attore non dice no all'eventualità di un sequel: "Sono al 100% disponibile a portare tutto questo al prossimo livello. È stato davvero bellissimo farne parte ed ho amato lavorare con Henry e con Millie. Spero veramente che accada, terrò le dita incrociate". Negli ultimi giorni, anche Millie Bobby Brown si è detta ottimista su un possibile sequel di Enola Holmes; qui, intanto, trovate la nostra recensione di Enola Holmes.