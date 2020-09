Enola Holmes, nuovo successo per Netflix: il film fa il pieno di voti su Rotten Tomatoes!

Dopo averla intravista nel primo trailer ufficiale di Enola Holmes, l'attrice Millie Bobby Brown, amatissima star di Stranger Things, a quanto pare si prepara a fare le fortune di Netflix anche col nuovo film originale basato sul mito creato da Arthur Conan Doyle.

Enola Holmes infatti ha già conquistato la critica statunitense, e in attesa di vederlo sugli schermi casalinghi italiani gli abbonati al servizio di streaming on demand saranno contenti di sapere che il film è già un successo. Sul noto sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, infatti, la nuova opera Netflix ha totalizzato un punteggio dell'88%, con la seguente dicitura:

"Enola Holmes porta una ventata di aria fresca a Baker Street e concede molto spazio a Millie Bobby Brown, che lascia il suo timbro effervescente su un franchise in divenire."

Insomma pare proprio che Netflix abbia trovato la sua ennesima gallina dalle uova d'oro, dopo i recenti successi ottenuti con 6 Underground, The Old Guard ed Extraction, tutti prodotti originali in attesa di nuovi capitoli futuri. Quali sono le vostre aspettative per Enola Holmes? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Prima di darvi appuntamento alla prossima vi ricordiamo che Enola Holmes, in uscita il 23 settembre prossimo, è diretto da Harry Bradbeer e ha per protagonisti, oltre a Millie Bobby Brown, anche Henry Cavill, Sam Clafin e Helena Bonham Carter, rispettivamente nei panni di Sherlock Holmes, Mycroft Holmes e Eudoria Holmes, madre di Sherlock, Mycroft e della protagonista Enola.

Per maggiori informazioni date un'occhiata al poster ufficiale.