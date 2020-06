Enola Holmes, nuova foto: Henry Cavill irritato dalle storie d'amore di Millie Bobby Brown

Prima di tornare sulla piattaforma di streaming on demand Netflix nei panni rispettivamente di Undici e Geralt di Rivia, le star Milly Bobby Brown ed Henry Cavill saranno Enola e Sherlock Holmes nel nuovo film originale Enola Holmes.

Nelle scorse ore la compagnia ha divulgato la prima foto ufficiale ai due personaggi, in attesa dell'uscita del film prevista per settembre.

La protagonista di Stranger Things ha anche offerto alcuni nuovi dettagli su Enola Holmes e il suo lavoro nei panni del personaggio, come forse saprete nota per essere la sorella minore di Sherlock e Mycroft, che nella foto in basso vedete interpretato da Sam Caflin: "Quello che troverete in questo film è una ragazza che cerca di ritagliarsi il suo posto nel caos frenetico della sua famiglia, che non sa davvero come gestire e che non le consente la normale vita di un'adolescente", ha detto la Brown a USA Today. Dovendo scegliere una differenza con il fratello Sherlock, l'interprete di Enola ha aggiunto: "Sono entrambi molto intelligenti, ma lei ha un maggior senso dell'umorismo."

L'attrice sedicenne ha anche parlato delle sue interazioni con Henry Cavill durante le riprese, in particolare quelle a cineprese spente: "Ovviamente l'ho infastidito molto, ogni singolo giorno. Gli raccontavo sempre dei ragazzi che mi piacevano mentre eravamo seduti per capelli e trucco, e lui mi faceva: 'Per favore, non voglio saperlo!'"

Quali sono le vostre aspettative per il film? E cosa ne pensate di Henry Cavill come confidente di adolescenti? Ditecelo nella sezione dei commenti.