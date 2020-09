Enola Holmes, su Netflix il film con Millie Bobby Brown e Henry Cavill: tutti i dettagli

Netflix da oggi rende disponibile nella sua libreria Enola Holmes, il film diretto da Harry Bradbeer e adattamento cinematografico della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries, scritta da Nancy Springer. Protagonista è la sorella sedicenne di Sherlock Holmes, Enola, interpretata dalla star di Stranger Things, Millie Bobby Brown.

La sinossi del film racconta il contesto e la trama principale:"Inghilterra, 1884. Un mondo sull'orlo del cambiamento. La mattina del suo sedicesimo compleanno, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) si sveglia e scopre che sua madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciandosi dietro uno strano assortimento di regali ma nessun indizio apparente su dove sia andata o perché. Dopo un'infanzia da spirito libero, Enola si trova improvvisamente sotto la tutela dei suoi fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), entrambi intenzionati a spedirla in una scuola di perfezionamento per giovani donne 'perbene'. Rifiutando di seguire le volontà dei fratelli, Enola fugge per cercare sua madre a Londra. Ma quando il suo viaggio la invischia in un mistero che circonda un giovane Lord in fuga (Louis Partridge), Enola diventa una super-investigatrice a pieno titolo, ingannando il suo famoso fratello mentre svela una cospirazione che minaccia di far tornare indietro il corso della storia".



Il cast del film comprende Millie Bobby Brown nel ruolo di Enola Holmes, Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes, Sam Claflin nel ruolo di Mycroft Holmes, Adeel Akhtar nel ruolo dell'ispettore Lestrade, Frances de la Tour nel ruolo della nonna di Lord Tewksbury, Louis Partridge nel ruolo di Lord Tewksbury, Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria Holmes e Burn Gorman nel ruolo di Linthorn.

