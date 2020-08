Enola Holmes, Millie Bobby Brown ed Henry Cavill nel poster ufficiale del film Netflix

Dopo aver visto il primo teaser trailer di Enola Holmes, il nuovo film originale targato Netflix diretto da Harry Bradbeer e con protagonisti Millie Bobby Brown (Stranger Things), Henry Cavill (The Witcher) e Sam Clafin (Hunger Games) si mostra oggi nel suo poster ufficiale.

Come si legge nella sinossi ufficiale, Enola sarà infatti "una talentuosa super investigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i suoi brillanti fratelli. Quando la madre dei ragazzi scompare misteriosamente il giorno del sedicesimo compleanno di Enola, la ragazza cerca aiuto dai fratelli, ma questi sembrano più interessati a far si che la sorella sia pronta a partire per la scuola di buone maniere che nel risolvere il potenziale caso". Per questo si ritroverà a fuggire di casa in direzione di Londra, per mettere insieme preziosi indizi che possano portarla al ritrovamento della madre, "finendo per scoprire una cospirazione che potrebbe alterare per sempre il corso della storia politica del paese".

Nel ruolo della madre troveremo Helena Bonham Carter, mentre Cavill, che interpreterà Sherlock, ha accompagnato ieri il trailer con un simpatico indizio che ha svelato la data d'uscita del film, prevista per il 23 settembre prossimo.

A quanto pare Millie Bobby Brown non ha potuto fare a meno di infastidire Henry Cavill sul set, con scherzi e storie sentimentali: una sorella minore perfetta! Non resta che aspettare la fine di settembre per scoprire questa nuova avventura investigativa.