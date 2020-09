Enola Holmes: Millie Bobby Brown e Henry Cavill emozionati su Instagram per il nuovo film

Il periodo non potrebbe essere migliore per Millie Bobby Brown e Henry Cavill: da star delle due serie più popolari di Netflix, torneranno (questa volta insieme) per un film che già si annuncia di successo di pubblico e critica. Enola Holmes ha ricevuto numerose recensioni positive, e i fan sono in attesa di vedere Undici e Geralt unire le forze.

Per celebrare l'uscita della pellicola, in arrivo il 23 settembre su Netflix, i due attori hanno postato sui loro profili Instagram alcuni scatti e un video che ci racconta tutto ciò che dobbiamo sapere sulla nuova produzione diretta da Harry Bradbeer (troverete i post in calce alla notizia).

Il video, pubblicato sia dalla giovane attrice, sia dal trentasettenne "uomo d'acciaio", ci introduce all'universo narrato dal film attraverso le parole dei protagonisti. Oltre a Millie e Henry, troviamo anche Sam Clafin (il Finnick di The Hunger Games). Racconta la Brown:

"In Enola Holmes farete la conoscenza della sorella minore del famoso Sherlock Holmes, mentre deve risolvere non uno, ma due intricati misteri. Durante il suo sedicesimo compleanno, sua madre scompare; la storia riguarda la ragazza e i suoi tentativi di ritrovare la madre, nel bel mezzo di un mondo pazzo e caotico al quale non è abituata."

Riguardo al personaggio interpretato da Cavill, l'attore chiarisce: "Sherlock Holmes (il suo ruolo nel film, ndr) spesso non ha bisogno di nessuna presentazione, ma in questo caso vedremo alcuni aspetti del carattere del detective che non abbiamo mai visto. Vede molto di sé stesso da giovane in Enola."

Infine, Clafin parla anche del rapporto tra i tre fratelli Holmes: "Mycroft (interpretato proprio da Clafin) è il più vecchio tra i fratelli Holmes e vede Enola come insignificante e troppo selvaggia."

Henry Cavill, inoltre, poco dopo aver postato il video, proprio su Instagram si mostra molto eccitato per il suo Sherlock nella locandina da lui pubblicata, con la seguente didascalia:

"#EnolaHolmes #23settembre @Netflix".

Di recente, i fan avevano mostrato apprezzamenti per il look di Cavill nei panni di Sherlock Holmes.

