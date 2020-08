Enola Holmes, la data di uscita è da scoprire nel teaser condiviso da Henry Cavill

Nonostante la causa intentata a Netflix dagli eredi di Conan Doyle, la produzione di Enola Holmes non ha subito intoppi e il film con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill è pronto a mostrarsi in questo simpatico teaser, con tanto di data di uscita.

Nel video sembra esserci spazio per un solo nome: "Enola!", e a quanto pare sarà lei la protagonista indiscussa di questa nuova reinterpretazione dell'universo di Sherlock Holmes. Come molti sapranno, la ragazza è la sorella minore del detective più famoso al mondo e di Mycroft; la giovane interprete di Stranger Things avrà il compito di portare su schermo tutto il suo spirito ribelle.

Come si legge nella sinossi ufficiale, Enola sarà infatti "una talentuosa super investigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i suoi brillanti fratelli. Quando la madre dei ragazzi scompare misteriosamente il giorno del sedicesimo compleanno di Enola, la ragazza cerca aiuto dai fratelli, ma questi sembrano più interessati a far si che la sorella sia pronta a partire per la scuola di buone maniere che nel risolvere il potenziale caso". Per questo si ritroverà a fuggire di casa in direzione di Londra, per mettere insieme preziosi indizi che possano portarla al ritrovamento della madre, "finendo per scoprire una cospirazione che potrebbe alterare per sempre il corso della storia politica del paese".

Nel ruolo della madre troveremo Helena Bonham Carter, mentre Cavill, che interpreterà Sherlock, ha accompagnato il trailer con un simpatico indizio che svela la data di uscita: alone loshme reeebtpms wnettyrhitd.

A quanto pare Millie Bobby Brown non ha potuto fare a meno di infastidire Henry Cavill sul set, con scherzi e storie sentimentali: una sorella minore perfetta! Non resta che aspettare la fine di settembre per scoprire questa nuova avventura investigativa.