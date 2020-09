Enola Holmes, Henry Cavill svela i segreti del suo Sherlock Holmes targato Netflix

Nel corso di una recente intervista promozionale Henry Cavill, celebre interprete di Superman, The Witcher e Mission: Impossible, ha svelato alcuni retroscena su Enola Holmes, nuovo originale Netflix nel quale ha vestito i panni del celebre detective Sherlock Holmes.

"Gran parte di questo personaggio e delle sue caratteristiche era scritta sulla sceneggiatura" ha svelato la star ad Access. "Abbiamo passato molto tempo a parlare di Sherlock, delle sue esperienze passate che nel film non vediamo, del suo rapporto con la famiglia. Il fratello, la sorella, i genitori, anche le sue speranze e i suoi sogni per il futuro. Poi, una volta messi insieme tutti questi dettagli, ho lavorato da solo per trovare in me, nella mia persona e nel mio carattere, alcune caratteristiche chiave che volevo applicare al personaggio. Le relazioni con le varie persone che ho avuto nella mia vita, ad esempio."

L'attore ha continuato parlando del rapporto fra Sherlock e Enola: "E poi, ci siamo seduti, io, Harry e Millie. Abbiamo provato diverse cose e inizialmente c'era molto di più in termini di materiale emotivo che veniva fuori, perché stavamo scavando in profondità nelle mie esperienze personali. Abbiamo ridotto un po' quella parte, ma quello che è rimasto sullo schermo è uno Sherlock emotivamente vivo", ha aggiunto Cavill. “Eppure solo con una persona, e quella persona è Enola. Ho adorato costruire quella parte del personaggio. È sempre questo detective geniale piuttosto eccentrico, strano e distaccato per quanto riguarda il mondo esterno. Per quanto riguarda chiunque altro. Ma il suo rapporto con Enola è molto specifico e unico. Mi è piaciuto crearlo con il regista e i miei colleghi."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Enola Holmes e alle possibilità di un sequel realizzato da Netflix.