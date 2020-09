Enola Holmes, Helena Bonham Carter: 'Se lo avessimo girato ora, Enola sarebbe di colore'

In questo periodo l'argomento della rappresentatività e della diversità in ambito cinematografico e televisivo è particolarmente attuale, specialmente in luce di movimenti come Black Lives Matter. A dire la sua in merito, applicando il concetto a Enola Holmes, è Helena Bonham Carter, tra le star del film Netflix.

Tra pochi giorni sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix il film con protagonista Millie Bobby Brown Enola Holmes, nel quale l'attrice di Stranger Things interpreta la brillante sorellina di Sherlock Holmes.

"Di questi tempi c'è un disperato bisogno di parlare della questione razziale, ma [Enola Holmes] è un solido film femminista" ha dichiarato Helena Bonham Carter, che nella pellicola interpreta la madre dei tre fratelli Holmes (Sherlock, Enola e Mycroft), al The Times (via Film News) "Se lo avessimo realizzato quest'anno, avremmo dovuto fare Millie/Enola di colore".

"Sono sicura che ci saranno delle obiezioni per quello che ho detto, ma è la verità. È comunque un film davvero democratico e radicale" conclude.

Come recita la sinossi ufficiale del film "Enola è la ribelle sorellina di Sherlock e Mycroft, una talentuosa superinvestigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i propri brillanti fratelli. Quando la madre dei ragazzi scompare misteriosamente il giorno del sedicesimo compleanno di Enola, la ragazza cerca aiuto dai fratelli, ma questi sembrano più interessati a far si che la sorella sia pronta a partire per la scuola di buone maniere che nel risolvere il potenziale caso. Così Enola fa ciò che avrebbe fatto una qualsiasi altra ragazza intelligente, coraggiosa e piena di risorse nell'800: scappare di casa. Enola si reca infatti a Londra e inizia a investigare sulla scomparsa della madre, finendo per scoprire una cospirazione che potrebbe alterare per sempre il corso della storia politica del paese".

Enola Holmes arriverà il 23 settembre su Netflix.