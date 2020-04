Enola Holmes, il film con Millie Bobby Brown e Henry Cavill sarà distribuito da Netflix

Un paio d'anni fa era stato annunciata Millie Bobby Brown come Enola Holmes, la sorellina di Sherlock Holmes nel film basato sui romanzi di Nancy Springer “The Enola Holmes Mysteries". Oggi è stato invece comunicato chi si occuperà della distribuzione della pellicola: Netflix.

"Cosa abbiamo qui? 🕵🏻 Impronte, impronte, impronte, impronte, un nuovo film di Sherlock Holmes con Millie Bobbie Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, e Helena Bonham Carter? ENOLA HOLMES, dal regista di FLEABAG, Harry Bradbeer. Presto su Netflix".



Sì, sarà proprio la piattaforma streaming di Ted Sarandos a distribuire Enola Holmes che, come vediamo, oltre alla già citata attrice di Stranger Things, può contare su un cast davvero niente male, a partire dall'interprete del celebre detective Sherlock Holmes ovvero Henry Cavill, passando poi per il protagonista di Io Prima di Te, Sam Claflin, per arrivare infine alla iconica Helena Bonham Carter.



La pellicola racconta la storia di Enola "la ribelle sorellina di Sherlock e Mycroft, una talentuosa superinvestigatrice che spesso riesce a superare in ingegno i propri brillanti fratelli. Quando la madre dei ragazzi scompare misteriosamente il giorno del sedicesimo compleanno di Enola, la ragazza cerca aiuto dai fratelli, ma questi sembrano più interessati a far si che la sorella sia pronta a partire per la scuola di buone maniere che nel risolvere il potenziale caso. Così Enola fa ciò che avrebbe fatto una qualsiasi altra ragazza intelligente, coraggiosa e piena di risorse nell'800: scappare di casa. Enola si reca infatti a Londra e inizia a investigare sulla scomparsa della madre, finendo per scoprire una cospirazione che potrebbe alterare per sempre il corso della storia politica del paese".



La data di debutto del film sulla piattaforma non è ancora stata annunciata.