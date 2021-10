Da Enola Holmes a Ferryman, Louis Partridge sarà il protagonista del un nuovo film fantasy

Louis Partridge sarà il protagonista di Ferryman, un film fantasy tratto dai bestseller internazionali della scrittrice scozzese Claire McFall. L’attore tornerà anche nel ruolo del del Visconte Tewksbury nel sequel di Enola Holmes annunciato da Netflix.

La sceneggiatrice di Venom - La furia di Carnage, Kelly Marcel, produrrà e dirigerà l’adattamento. Tra i suoi crediti ci sono anche Saving Mr. Banks, Cinquanta sfumature di grigio, Venom e Crudelia.



Traendo ispirazione dall'antica mitologia greca, Ferryman segue Tristan, un essere misterioso incaricato di guidare le anime dei defunti attraverso il limbo e nell'aldilà. Quando un treno si schianta nelle Highlands scozzesi, incontra Dylan, una giovane donna vivace che lotta contro il suo destino. Mentre il dovere di Tristan è quello di proteggere Dylan dall’oscurità, il suo compito e il loro viaggio diventano sempre più pericolosi quando si ritrovano ad innamorarsi e Dylan si rifiuta di lasciare Tristan alle spalle.



Partridge ha firmato per interpretare il ruolo principale, in quello che sembra un inebriante mix di romanticismo, azione, avventura e fantasy.



Ferryman è stato originariamente pubblicato nel Regno Unito da Templar nel 2013, vincendo uno Scottish Teen Book Award per poi essere pubblicato in oltre 22 mercati in tutto il mondo, con oltre tre milioni di copie vendute.



Candlewick Press ha portato il primo libro negli Stati Uniti per la pubblicazione, con il secondo libro Trespassers in arrivo nell'autunno 2022 e il terzo libro Outcasts nell'autunno 2023. In Italia invece è uscito solo il primo volume.



