Enola Holmes, gli eredi di Arthur Conan Doyle fanno causa a Netflix! Ecco perché

Nei giorni scorsi abbiamo potuto mostrarvi le prime immagini ufficiali di Enola Holmes, nuovo film Netflix con Henry Cavill e Millie Bobby Brown che oggi torna sotto i riflettori per scomodi fatti extra-film.

In vista della sua uscita sul servizio di streaming on demand stabilita per settembre, l'opera si è beccata una grossa denuncia da parte degli eredi di Arhtur Conan Doyle, celebre autore dell'investigatore londinese. La causa è stata intentata per violazione del copyright e violazione del marchio, ed la deposizione è arrivata in queste ore presso il tribunale federale del New Mexico.

Tra gli accusati ci sono Netflix, Legendary Pictures, Penguin Random House e altri, tra cui l'autrice Nancy Springer, la cui serie di libri (basati sul personaggio titolare, sorella minore di Sherlock) costituisce la base del nuovo film interpretato dalle star di Stranger Things e The Witcher.

Nel 2014, la Doyle Estate aveva perso la maggior parte dei diritti su Sherlock Holmes quando venne stabilito che tutte le storie scritte sull'iconico detective immaginario prima del 1923 sarebbero divenute di dominio pubblico. La sentenza però non privò la Doyle Estate dei diritti sulle sue ultime storie originali dell'autore, realizzate tra il 1923 e il 1927, anche se il copyright tutela soltanto gli elementi originali di quelle storie: in sostanza, essendo Sherlock Holmes un personaggio "complesso", il suo background e i suoi attributi emotivi sono stati creati nel tempo anche dopo Doyle; per gli accusatori, però, negare il copyright sulla totalità del personaggio di Sherlock Holmes equivarrebbe a dare al famoso detective "personalità multiple".

Se desiderate approfondire il contenzioso, in calce all'articolo trovate tutti i documenti della causa.