Enola Holmes, il desiderio di Millie Bobby Brown:'Vorrei vederla sotto pressione'

In attesa dell'uscita su Netflix del sequel di Enola Holmes, la star Millie Bobby Brown ha approfondito l'argomento legato al proprio personaggio, protagonista anche di questo secondo capitolo tratto dalla serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer. Brown ha specificato un desiderio in particolare.

Nel corso di un'intervista a Screenrant, l'attrice ha spiegato:"Mi piacerebbe vederla alle prese con più casi, vederla messa sotto pressione e inserita in contesti folli, farla sentire vulnerabile. Mi piace assolutamente vederla al lavoro".



Millie Bobby Brown ha espresso questo desiderio in relazione ad un ipotetico terzo capitolo del franchise di Netflix, che domani renderà disponibile sulla piattaforma il sequel, Enola Holmes 2.

In questo secondo film una giovane operaia in una fabbrica di fiammiferi chiede l'aiuto di Enola Holmes per riuscire a trovare la sorellina scomparsa.



Nel cast del film tornano Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes, fratello di Enola, Louis Partridge nei panni del Visconte Tewkesbury e Helena Bonham Carter nelle vesti di Eudoria Holmes.

