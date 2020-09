Enola Holmes avrà un sequel? Millie Bobby Brown è ottimista

Intervistata da Entertainment Weekly per parlare del debutto di Enola Holmes, nuovo film Netflix che vede nel cast anche Henry Cavill nei panni del più noto fratello Sherlock, la protagonista Millie Bobby Brown ha aperto all'arrivo di un sequel basato a sua volta sui romanzi di Nancy Springer.

"Inizialmente pensavo: 'Ok, farò solo un film, ovviamente...' e appena mi sono ritrovata sul set ad interpretare Enola, mi sono innamorata di lei ed è entrata nel mio cuore", ha spiegato la giovane attrice. "Ho sempre detto di adorare Undici perché non dovevo impersonarla solo una volta e poi lasciarla andare. Amo poterla interpretare continuamente, e con la serie di libri di Enola... sono davvero ottimista per il futuro. Non vedo l'ora di poterci lavorare di nuovo."

Al suo secondo ruolo sul grande schermo dopo Godzilla: King of the Monsters, la star di Stranger Things ha partecipato alla realizzazione del film anche in veste di produttrice. "È stata l'esperienza migliore della mia vita. Perciò rifare tutto da capo sarebbe un sogno" ha ribadito la Brown, la cui volontà rappresenta sicuramente un fattore importante per il via libera ad un eventuale sequel.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un seguito del film? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Enola Holmes.