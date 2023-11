Enola Holmes 3 è ufficiale! Torna il personaggio di Millie Bobby Brown su Netflix

Negli ultimi anni Millie Bobby Brown ha dimostrato di sapersela cavare anche in ruoli del tutto differenti da quello della enigmatica Undici della serie Stranger Things. Lo ha dimostrato ad esempio nella serie di film su Enola Holmes. La geniale sorellina di Sherlock ha infatti avuto ben due film da protagonista.

Questi ultimi lungometraggi sono stati prodotti e distribuiti direttamente da Netflix ed era quindi lecito che, se mai ci fossero state notizie di ulteriori progetti simili, sarebbe stata proprio la stessa piattaforma a rivelarlo.

Ebbene, sembra proprio che il momento tanto atteso sia arrivato, la sceneggiatura di Enola Holmes 3 è ufficialmente in fase di lavorazione. Nel mentre che in molti si chiedono perché Stranger Things 5 sarà il finale dello show, ora sanno dove poter rivedere in azione Millie Bobby Brown.

Ad ufficializzare la notizia è Collider che ha incontrato il responsabile dei film Netflix Scott Stuber, il quale ha dichiarato di essere felice di continuare a lavorare ad Enola insieme alla nota attrice.

"Per noi è una star davvero fantastica. Poi ovviamente la Warner ha fatto un grande lavoro su questo franchise insieme a Robert Downey Jr. e Jude Law, ma questa idea di poterlo estendere insieme a lei la trovo davvero eccitante. Quindi stiamo lavorando ancora una volta ad una nuova sceneggiatura, ma con la giusta ispirazione mi piacerebbe farne ancora altre".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Enola Holmes 2.