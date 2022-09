Enola Holmes 2: dal TUDUM Netflix il primo trailer del sequel con Millie Bobby Brown!

Nelle scorse settimane avevamo visto susseguirsi un immagine dopo l'altra dalle nuove scene del sequel di Enola Holmes, il fortunato adattamento dai romanzi di Arthur Conan Doyle che ha portato Millie Bobby Brown sul grande schermo di Netflix dopo il successo di Stranger Things: ora il trailer del sequel!

Oltre alla data di uscita di Enola Holmes 2, il sequel con protagonista Millie Bobby Brown si era mostrato attraverso varie foto di scena, le quali ci avevano anticipato preoccpanti sviluppi per Enola Holmes. Ora, alla luce di questo primo trailer mostrato dal TUDUM Netflix, capiamo perché.

Anticipava infatti la sinossi che, appena uscita dal trionfo della risoluzione del suo primo caso, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) segue le orme del suo famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia, solo per scoprire che la vita da detective a noleggio non è così facile come sembra. Rassegnata ad accettare la fredda realtà dell'età adulta, sta per chiudere quando una ragazza senza un soldo offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: trovare la sorella scomparsa.

Ma questo caso si rivela molto più sconcertante del previsto, poiché Enola viene catapultata in un nuovo mondo pericoloso, dalle fabbriche sinistre e dai coloratissimi music hall di Londra ai vertici della società e alla stessa Baker Street 221B. Mentre si accendono le scintille di una cospirazione mortale, Enola deve invocare l'aiuto degli amici - e dello stesso Sherlock - per svelare il suo mistero.

Nel sequel ritroveremo ovviamente Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes, Louis Partridge nei panni di Tewkesbury, Susan Wokoma in quelli di Edith, Adeel Akhtar in quelli di Lestrade e Helena Bonham-Carter nei panni della madre di Enola, Eudoria. Mentre David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster si aggiungono come new entry.