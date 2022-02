Enola Holmes 2: ecco la trama ufficiale del sequel con Henry Cavill e Millie Bobby Brown

Nelle scorse ore Netflix ha pubblicato il trailer del 2022, mostrando le prime immagini ufficiali dei migliori film esclusivi in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand nel corso dell'anno.

Tra il sequel di Knives Out e il ritorno dei fratelli Russo con The Gray Man, ha trovato spazio anche l'atteso Enola Holmes 2, nuovo capitolo delle avventure della giovane sorella di Sherlock Holmes con protagonisti la star di Stranger Things Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Ora, Netflix ha svelato anche la prima trama ufficiale del film, che vi riportiamo qui sotto:

"Ora che è diventata una detective a pagamento proprio come il suo famigerato fratello, Enola Holmes deve affrontare il suo primo caso ufficiale: trovare una ragazza scomparsa. Ma allo stesso tempo si ritroverà coinvolta in una pericolosa cospirazione, che richiederà l'aiuto dello stesso Sherlock per essere sventata.”

Il primo film, ora disponibile su Netflix, vedeva Enola Holmes scappare di casa dopo la misteriosa scomparsa della madre: col fratello maggiore Mycroft deciso a mandarla in una scuola di perfezionamento per trasformarla da ragazzina scalmanata in una vera signora, la protagonista si improvvisava investigatrice per trovare la madre e scoprire allo stesso tempo il misterioso mandante del tentato omicidio del visconte Tewkesbury.

Le riprese di Enola Holmes 2 sono finite a gennaio scorso, una data d'uscita precisa deve ancora essere annunciata.