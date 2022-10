Enola Holmes 2: svelati i nuovi poster, tra vecchi e nuovi personaggi

Sul finire di questa estate, tra le varie, è stata svelata anche la data di uscita di Enola Holmes 2, film diretto dal britannico Harry Bradbeer e con protagonista la giovane star Millie Bobby Brown. A poche settimane dal suo debutto, Netflix ha rilasciato nuovi poster promozionali.

Dopo il successo del primo capitolo, la pellicola targata Netflix è pronta a farci immergere nuovamente nel mondo della sorella minore della famosissima famiglia Holmes. Dopo l'uscita del trailer ufficiale di Enola Holmes 2 il gigante dello streaming ha da poco rilasciato nuovi poster, tra volti noti e new entry. Tra le varie locandine spuntano Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter), lo Sherlock Holmes di Henry Cavill e Louis Partridge nel ruolo di Tewkesbury.

La stessa Netflix ha spiegato cosa dovremmo aspettarci dal film: "Forte del successo ottenuto risolvendo il suo primo caso, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) segue le orme del suo famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia - solo per scoprire che la vita come detective donna a contratto non è così facile come sembra. Rassegnata ad accettare la fredda realtà dell'età adulta, sta per chiudere bottega quando una squattrinata ragazza offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: ritrovare la sorella scomparsa".

Un altro po' di attesa e Enola Holmes 2 non sarà più un mistero per noi!