Enola Holmes 2, ci sarà uno spin-off su Sherlock? La risposta di Henry Cavill

Il finale di Enola Holmes 2, sequel del primo capitolo Netflix con protagonista Millie Bobby Brown nei panni della sorella del celebre investigatore creato dalla penna di Arthur Conan Doyle, potrebbe aver influenzato i fan sul futuro del franchise e le strade che potrebbero aprirsi dopo il secondo film.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul film di Harry Bradbeer. Su Everyeye trovate la recensione di Enola Holmes 2.



Nella scena post-credit dell'ultimo capitolo si vede Sherlock incontrare finalmente Watson e questo dettaglio ha convinto alcuni fan della possibilità che si possa realizzare uno spin-off su Sherlock senza Enola.



Una possibilità scartata categoricamente da Henry Cavill:"Questo universo è soprattutto di Enola, quindi sarà sempre coinvolta. Penso che sia importante stabilire una connessione tra i due personaggi". Cavill è tornato in Enola Holmes 2 per interpretare il fratello maggiore e ben più celebre Sherlock Holmes, un personaggio iconico e già portato sul grande e piccolo schermo da attori illustri come Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch.



"È importante fare le cose per bene" ha dichiarato a TotalFilm "È importante assicurarsi che il tono delle cose non si perda nel potenziale entusiasmo di franchise e universi".

Henry Cavill non è nuovo ai franchise e agli universi, dal ruolo di Superman nel DCEU a quello di Geralt di Rivia in The Witcher.

In quest'ultimo show, Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nella quarta stagione.