Enola Holmes 2, fine delle riprese per il sequel del film Netflix

Con un breve video su Twitter Netflix ha annunciato la fine delle riprese di Enola Holmes 2, il sequel del film con Millie Bobby Brown nei panni della sorella minore del ben più celebre investigatore londinese Sherlock Holmes, che nel film è interpretato da Henry Cavill.

Come potete vedere nel tweet riportato a fine articolo, il colosso dello streaming ha annunciato che si è concluso il set del film Enola Holmes 2, che è dunque un passo più vicino al debutto atteso nel corso del 2022.

Le riprese di Enola Holmes 2 erano iniziate nell'autunno 2021 e a fine novembre Henry Cavill aveva affidato a Instagram l'annuncio del suo ultimo giorno di riprese di Enola Holmes 2: "Oggi è stato il mio ultimo giorno sul set di Enola Holmes. Per tutto il giorno ho pensato di non presentarmi per le riprese. Era un po' buio e freddo e mi sono convinto per tutto il giorno che fossero buone ragioni per non girare" aveva raccontato l'attore ai suoi follower, ammettendo la difficoltà nel portare a termine le riprese di Enola Holmes 2.

Il sequel di Enola Holmes vedrà il ritorno del regista Harry Bradbeer, oltre a quello dello sceneggiatore Jack Thorne. Di recente, Bradbeer ha parlato in un'intervista della trama di Enola Holmes 2: "Si tratta di un personaggio straordinario e scopriremo nuovi segreti su di lei" ha rivelato il regista. "Ci sono molti problemi in questa famiglia disfunzionale che non abbiamo affrontato. Non è solo il paese ad essere disfunzionale, lo è anche la famiglia". Bradbeer ha aggiunto inoltre: "Credo che ci baseremo sempre sull'accuratezza storica, sulla storia della Costituzione e lo sviluppo della nostra democrazia". Per il regista, infatti, anche un film d'avventura può avere qualcosa di interessante da dire a livello culturale e morale.

Non ci resta che aspettare dunque l'annuncio della data di uscita di Enola Holmes 2 da parte di Netflix: le riprese si sono ufficialmente concluse, adesso manca solo la fase di post-produzione, ma il sequel di Enola Holmes è atteso per quest'anno.