Enola Holmes 2, il regista svela i motivi dell'assenza di Sam Claflin!

Enola Holmes sta tornando e con lei anche Sherlock Holmes, il detective più famoso della letteratura. A 2 anni dall'uscita del primo capitolo, la grande domanda che si fanno i fan è riguardo la mancanza di Sam Claflin nei panni di Mycroft, il fratello maggiore dei due. A rispondere è stato il regista.

Nonostante le critiche di diversi fan, Enola, Sherlock e Mycroft erano stati presentati insieme nel primo capitolo di Enola Holmes. La mancanza del fratello maggiore all'interno di questo secondo film ha sicuramente suscitato la curiosità degli appassionati, che avrebbero voluto vedere continuare la particolare dinamica tra la protagonista e il suo severo fratello anche nel sequel. Tornerà, invece, Henry Cavill che ha raccontato il ruolo del suo Sherlock in Enola Holmes 2.

A rivelare il perchè dell'assenza di Sam Claflin in Enola Holmes 2, è stato lo stesso regista Harry Bradbeer che ha parlato semplicemente di conflitti di schedule negli impegni dell'attore. "Beh, è ​​stato il programma di Sam che è diventato molto chiaro, quindi Sam non ci sarebbe stato..." ha spiegato. "Se ce ne fosse possibilità in futuro, ci piacerebbe riaverlo."

Nonostante ciò, si è molto esposto sulle potenzialità di poter raccontare maggiormente, anche grazie alla mancanza di Mycroft, il rapporto sempre più stretto tra Enola e Sherlock. "Ciò significa però che dovevamo concentrarci su Sherlock, che ha dei vantaggi ma ci si poteva ritorcere contro. Bisognava solo lavorare su quella particolare relazione. Doveva riguardare Sherlock ed Enola e il loro legame. Quindi immagino che ci siano delle benedizioni nell'avere meno pezzi perché puoi fare di più con quello che hai" ha concluso.

Per schiarirvi le idee e capire a che punto eravamo rimasti vi consigliamo la nostra recensione di Enola Holmes, primo capitolo della saga Netflix con protagonista Millie Bobby Brown. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!