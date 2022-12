Enola Holmes 2, la reazione dei fan alle frasi controverse di Millie Bobby Brown

Continuano a far discutere le frasi di Millie Bobby Brown riguardo il suo comportamento sul set di Enola Holmes 2, sequel del film Netflix con la star di Stranger Things protagonista al fianco di Henry Cavill. L'attrice ha raccontato come si sono svolte alcune scene del film con il collega Louis Partridge.

In un'intervista con Netflix pubblicata su TikTok, Brown ha raccontato di aver baciato Partridge nel corso di una scena nonostante il bacio non fosse inserito in sceneggiatura. Un gesto che ha sorpreso il collega. La reazione di Partridge è stata definita dall'attrice 'così carina'. Tuttavia, il gesto di Brown, non concordato con il collega, ha suscitato diverse reazioni negative.



I fan si sono divisi, e nei commenti al post c'è chi accusa l'attrice per il suo comportamento inappropriato e chi invece la difende, ridimensionando la questione. Anche l'intimacy coordinator ha criticato Millie Bobby Brown, sostenendo che "non dovremmo mai cogliere qualcuno di sorpresa durante una scena di combattimento o una scena intima".



A generare polemica, infatti, non è stato soltanto il bacio non consensuale ma anche una sequenza di combattimento che l'attrice ha descritto così:"Non stavo facendo stunt, gli stavo davvero facendo del male, e alla fine ha detto 'Millie, puoi fingere di darmi un pugno? Lo stavo soltanto colpendo dritto nello stomaco", ha dichiarato l'attrice, definendo anche in questo caso la scena come 'molto carina'.



Dichiarazioni che probabilmente faranno discutere ancora sul web. L'attrice era stata criticata recentemente anche per le dichiarazioni su Finn Wolfhard, definito 'un pessimo baciatore'.