Enola Holmes 2, quando esce il sequel del film su Netflix?

Come annunciato da Netflix con un post datato Maggio 2021, è ormai ufficiale: Enola Holmes 2 ci sarà. La pellicola di successo tratta dal romanzo di Nancy Springer, vede come protagonista Millie Bobby Brown nei panni della giovane detective Enola, sorella minore di Sherlock Holmes. Ma quando arriverà il film sulla piattaforma? Ecco cosa sappiamo.

Secondo quanto già riportato ai tempi, il film sarebbe entrato in produzione già a Maggio, iniziando le riprese vere e proprio questo Settembre a Londra. Alla regia rivedremo Harry Bradbeer, affiancato creativamente dallo sceneggiatore Jack Thorne. Ovviamente Millie tornerà a vestire i panni di Enola, e insieme a lei ci saranno di nuovo sicuramente anche Herny Cavill, che interpreta un giovane Sherlock, Sam Claflin e a sorpresa anche Louis Partridge, ovvero il visconte Tewkesbury. Si attendono adesso ulteriori conferme.

Il secondo film adatterà il libro numero due, intitolato Il caso della dama sinistra, della saga di romanzi dedicati alla giovane e bistrattata detective, che ha sempre vissuto all'ombra dei fratelli. Tanta la curiosità dei fan, che potrebbero vedere il film piuttosto presto. Considerando che le riprese sono iniziate proprio in questo mese, Settembre, e potrebbero proseguire fino all'inizio del prossimo anno, sarebbe realistico aspettarsi l'approdo della pellicola sulla piattaforma per fine 2022. O almeno così ci si augura, scongiurando uno slittamento ai primi mesi del 2023. Tuttavia non abbiamo ancora notizie certe.

Intanto noi abbiamo iniziato a farci un'idea di cosa potremmo aspettarci: ecco i dubbi e le potenzialità di Enola Holmes 2 secondo noi.