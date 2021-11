Enola Holmes 2, partite le riprese: le prime foto dal set londinese

È tempo di tornare a risolvere misteri con i Fratelli Holmes. Formalmente annunciato durante TUDUM, il sequel di Enola Holmes è attualmente in produzione, e dal set ci arrivano le prime foto con Henry Cavill e Millie Bobby Brown.

Si lavora sodo sul set di Enola Holmes 2 in quel di Londra.

Henry Cavill e Millie Bobby Brown sono intenti a recitare delle scene al di fuori di un pub nelle foto del sequel condivise da Just Jared, che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia.

Secondo quanto riportato dal sito, i due si trovavano nei pressi del Royal Oak Pub, e nella scena in questione, la piccola di casa Holmes stava aiutando il fratello maggiore ad alzarsi da terra dopo che questi era stato brutalmente sbattuto fuori dal locale.

Negli altri scatti presenti, molti dei quali effettuati durante delle pause tra le varie scene, è possibile vedere i due interpreti ridere e scherzare assieme, mentre Millie opterà poi per riposarsi su una panchina, dove consumerà una bevanda prima di tornare a girare.

Non sappiamo ancora molto sul nuovo film del franchise, se non che in Enola Holmes vedremo tornare volti familiari come Louis Partdridge, Helena Bonham Carter e Susan Wokoma, oltre ovviamente agli interpreti dei fratelli Holmes, ma vi saranno anche svariate nuove aggiunte a partire da David Tewlis e Hannah Dodd.

Non ci resta dunque che attendere nuove informazioni in merito da Netflix.