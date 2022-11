Enola Holmes 2 da oggi su Netflix: fan di Henry Cavill, restate per la scena post credit!

Da oggi su Netflix arriva Enola Holmes 2, nuovo episodio della saga ispirata al mondo di Arthur Conan Doyle con protagonista Millie Bobby Brown nei panni della giovane investigatrice sorella minore di Sherlock Holmes.

Nel sequel, rimasto orfano del Mycroft Holmes di Sam Claflin, torneranno Louis Partridge nei panni di Tewkesbury, Susan Wokoma in quelli di Edith, Adeel Akhtar in quelli di Lestrade e Helena Bonham-Carter nei panni della madre di Enola, Eudoria, con David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster che si aggiungono come new entry. Ovviamente Henry Cavill sarà di nuovo Sherlock Holmes, e proprio a lui sarà dedicata l'immancabile scena post-credit che, avendo già visto il film in anteprima, vi consigliamo di non perdere: non ci saranno Superman né il Black Adam di Dwayne Johnson (visti i trascorsi è bene precisarlo, non si sa mai) ma i fan dell'attore delusi per il clamoroso cambio di attore nella serie The Witcher sicuramente apprezzeranno...e di più non diciamo.

Ispirato alla saga letteraria 'The Enola Holmes Mysteries' di Nancy Springer, Enola Holmes 2 vede la giovane investigatrice (Millie Bobby Brown) seguire le orme del suo famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e aprire la sua agenzia investigativa, solo per scoprire che la vita da detective a noleggio non è così facile come sembra: rassegnata ad accettare la fredda realtà dell'età adulta, un nuovo caso la catapulta in un sottobosco pericoloso, che dalle misere condizioni delle ragazze che lavorano nelle fabbriche dei bassifondi la porterà fino ai coloratissimi music hall di Londra ai vertici della società, sulla scia di una cospirazione mortale.

Enola Holmes 2 è ora disponibile in esclusiva su Netflix.