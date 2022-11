Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown al test della verità: 'Finn è un pessimo baciatore'

Nel corso della campagna promozionali Enola Holmes 2, la star Millie Bobby Brown è stata sottoposta da Vanity Fair alla macchina della verità. L'attrice ha ammesso alcune verità scottanti sui suoi colleghi di Stranger Things e su quale, secondo lei, sia b> .

La "macchina della verità" è un metodo di intervista molto divertente, capace di far sì che anche gli attori più abbottonati possano dire qualcosa in più sulle loro esperienze di carriera e personali. Millie Bobby Brown è stata una delle "vittime" durante la promozione del secondo capitolo di Enola Holmes. Una delle prime domande fatte all'attrice ha riguardato il collega di Stranger Things Finn Wolfhard e la sua abilità nel bacio.

"Finn è solo un pessimo baciatore?" ha domandato l'intervistatore ricordando quando Millie Bobby Brown raccontò il suo primo bacio dato durante le riprese di Stranger Things al collega. "Si, lo è" ha risposto l'attrice rincarando la dose con un "Con me non è migliorato". L'attrice si è molto esposta (risultando sempre sincera) nello scegliere la miglior versione di Sherlock Holmes vista al cinema e in tv. Secondo lei, infatti, a vincere il titolo è Henry Cavill che interpreta in Enola Holmes 2 il celebre detective.

Millie Bobby Brown ha detto di voler interpretare Britney Spears in un biopic su di lei. La cantante non ha tardato nel far arrivare la propria ironica risposta riguardo il fatto che fosse ancora troppo giovane e "viva" per realizzare un film su di lei. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!